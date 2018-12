Atalanta, Toloi: "Lazio forte in attacco e può far male in contropiede"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dall’edizione odierna del Corriere di Bergamo, il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha parlato del prossimo match contro la Lazio: “Sicuramente sarà una partita diversa da Udine. Loro sono veloci in attacco e possono fare male soprattutto quando ripartono in contropiede. Chi temo particolarmente? Immobile dentro l’area, ma anche Correa sta facendo bene. Poi di Milinkovic-Savic non mi fido mai e pure Parolo riesce sempre ad arrivare al tiro. Detto questo, se riusciamo a sviluppare il nostro gioco, possiamo fare male a tutti. Sarà importante far girare la palla come chiede il mister”.