Atalanta, Toloi: "Non penso alla Nazionale, voglio rinnovare il contratto"

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna del Corriere di Bergamo, il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi si è soffermato sulla Nazionale brasiliana e del suo contratto: “Se ci penso? No, perché non c’è stato mai nessun contatto. Non me la prendo, sono già felice così, qui all’Atalanta. Apprezzo tutto, la città e l’ambiente. Inoltre stiamo facendo la storia del club. Per questo l’intenzione è rinnovare il contratto che scade nel 2020. Ci stiamo lavorando. Poi, una volta scaduto, vorrei ritornare al Goias, la squadra in cui sono cresciuto in Brasile. Sento di avere un debito nei loro confronti”.