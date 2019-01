© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi, autore oggi del gol del momentaneo 2-3, ha commentato così la rimonta con la Roma in zona mista: "Nel primo tempo è mancato qualcosa in fase difensiva e quando concedi alla Roma certi spazi ti puniscono. Il gol di Castagne ci ha dato fiducia, potevano anche vincere ma possiamo essere contenti. Abbiamo fatto vedere anche oggi che siamo forti e dobbiamo imparare dai nostri errori per fare ancora meglio. Dobbiamo migliorare quello che abbiamo sbagliato. Il mio gol? È stato importante perché ci ha dato ancora più fiducia e grazie al sostegno dei tifosi abbiamo creduto fino alla fine alla possibilità di pareggiare. Siamo da Europa? Siamo forti e possiamo giocarcela con chiunque". Lo riporta Vocegiallorossa.it.