Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Parma, il difensore degli orobici Rafael Toloi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'abbiamo preparata bene, sarà una gara difficile perché il Parma sta facendo risultati anche se ha pareggiato l'ultima partita in casa. Noi vogliamo ripartire bene in campionato e ottenere la vittoria. Hanno alcuni giocatori importanti fuori, come Gervinho, ma hanno comunque tanta qualità per cui dobbiamo stare attenti nella fase difensiva per cercare di vincere".