Atalanta, Toloi: "Pesante dire che la gara col Valencia abbia influito sui contagi"

vedi letture

Rafal Toloi, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere di Bergamo: "Mi considero un bergamasco e mi dispiace molto per ciò che sta passando l'Italia e soprattutto questa città. Sono preoccupato per il mio Brasile perché non hanno la percezione di quello che sta accadendo. Atalanta-Valencia? Molti dicono che abbia inciso molto sul contagio ma è presto per dirlo e affermarlo è pesante". Poi sull'allenamento casalingo: "Sto attenta alla dieta e ho allestito una piccola palestra in garage dove passo due o tre ore al giorno. Certo mi manca il pallone ma fisicamente mi sento bene". Infine una battuta sul compagno di squadra Sportiello, che ha contratto il virus negli ultimi giorni: "Mi dispiace e spero che possa sconfiggerlo alla svelta. Ho tanti amici che sono positivi e la cosa mi fa paura. Sono preoccupato per mia figlia e mia moglie ed è per questo che seguiamo alla lettera tutte le indicazioni".