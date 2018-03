Atalanta, Toloi: "Siamo cresciuti molto. Obiettivo tornare in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale dell'Atalanta, Rafael Toloi, ha parlato ai microfoni di Il Giorno sul finale di stagione. "La squadra è cresciuta molto, nel gioco, nella testa, nella fiducia nei propri mezzi. Giocare le coppe ci ha aiutato: spiace non essere andati avanti, uscendo contro il Borussia e la Juve, ma anche contro grandi squadre abbiamo sempre giocato con personalità. Abbiamo un obiettivo importante come tornare in Europa, per cui siamo rimasti concentrati. La nostra forza è il nostro sistema di gioco e la nostra compattezza".