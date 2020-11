Atalanta, Toloi: "Sogno il Brasile ma anche la Nazionale italiana sarebbe incredibile"

Intervista ai microfoni di Lance in Brasile per Rafael Toloi, difensore sudamericano, dell’Atalanta. “Sono felice di essere alla mia sesta stagione in Italia, un paese dove ho sempre sognato di giocare. Sono molto felice qui e ho ancora un lungo contratto. Devo continuare a lavorare, questo è il mio obiettivo in questo momento. Con Gasperini giochiamo un calcio aggressivo, il più delle volte mettiamo pressione sull'avversario nella sua metà campo. Questo permette di rubare palla ed essere già in attacco con più giocatori vicini alla porta”.

Sul sogno di vestire la maglia della Nazionale brasiliana l’ex Roma poi spiega: “Tutti i giocatori sognano di vestire un giorno quella maglia e io non faccio eccezione. Continuerò a fare del mio meglio con il mio club e forse questa opportunità si presenterà. L’importante adesso è fare bene con l’Atalanta. Il Brasile ha molti grandi difensori ma sto ancora sognando una chiamata e continuo a crederci. La Nazionale italiana? Ho la Nazionalità e c’è anche questa possibilità. Sarebbe un’opportunità incredibile”.

Toloi poi parla della Champions League, competizione che per il secondo anno vedrà i nerazzurri protagonisti: “E’ un torneo molto difficile, dove si affrontano sempre squadre che giocano per vincere. Il primo anno è stata un'esperienza molto importante, ma in questa stagione siamo più maturi. L'importante è essere preparati a fare grandi partite. Non siamo i favoriti, ma vogliamo fare una bella competizione come la scorsa stagione”.