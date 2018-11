Atalanta, Toloi: "Spero di rinnovare presto. Roma? Nessun rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, parla a La Gazzetta dello Sport commentando vari temi dell'attualità nerazzurra e non solo: "Mi seguono vari club? Ho 28 anni e so di essere nel momento decisivo della carriera, ma voglio l’Atalanta. Contratto fino al 2020, parliamo del rinnovo. Spero di firmare il prima possibile. Se sono mai stato vicino all'addio? Opzione mai presa in considerazione. Si parlava di Garcia e Marsiglia, ma sono voci che sento da anni. L'obiettivo? Tante notti europee splendide negli ultimi anni, vorrei riviverle. Duro colpo Copenaghen, sarebbe stato meglio perdere 3-0, ma è il passato. Non abbiamo mai mollato, poi sono arrivati i gol ed eccoci qui. Quando arriva la chiamata del Brasile? Forse pago il fatto di giocare a tre nel club, ma posso adattarmi anche alla sua difesa a quattro. Penso di meritare la Seleçao. Se Roma è un rammarico? Benatia e Castan titolari, 5 presenze in A in quella squadra non furono poche. E ringrazio Garcia, fu importante. Cercarono di trattenermi ancora in prestito: c’era Sabatini, gran personaggio. No del San Paolo, ma va bene così. Se sono a Bergamo è anche per la Roma. I più pericolosi da marcare? Se devo vedermela con gli esterni, Perisic e Insigne. In area, nessuno è come Icardi".