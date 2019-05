Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Il difensore della Dea Rafael Toloi ha parlato così proprio futuro, a margine dell'incontro di oggi all'Atalanta Store: "Ho due anni di contratto ancora. Devo pensare a recuperare bene adesso, soffro da un po' di questi problemi alla caviglia. Ora è tutto "pulito" e devo avere un po' di pazienza e fare terapia nel modo giusto. Non è facile stare fuori in questo momento, ho sofferto ma non mi devo lamentare, perché ho sempre giocato in ogni partita prima dell'infortunio. Quello che potevo fare ho fatto, ora sono il tifoso numero uno della squadra".