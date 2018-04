© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atalanta si riporta avanti in casa contro il Torino. Al 65’ arriva la rete di Gosens che vale il 2-1 sulla formazione granata. Cross di Castagne che si libera sulla destra, palla sul secondo palo per Gosens che accorre dalla sinistra, Bonifazi in ritardo, nulla da fare per Sirigu.