Atalanta-Torino, formazioni ufficiali: Parigini davanti con Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino. Mazzarri schiera a sorpresa Parigini al fianco di Belotti, mentre Soriano, inizialmente previsto fra i titolari, si accomoda in panchina così come Zaza, in campo dal 1' nell'ultima partita. Torna De Silvestri e soprattutto fa il suo esordio in Serie A il difensore francese Koffi Djidji. Le ottime prestazioni di Duvan Zapata ed Emiliano Rigoni contro il Milan valgono la fiducia di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta che li schiera dal primo minuto. Hateboer prende il posto di Castagne mentre in porta prosegue il turnover: stasera è il turno di Berisha.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Ali Adnan, Djimsiti, Ilicic, Pessina, Valzania, Pasalic, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Rincon, Baselli, Aina; Parigini, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Berenguer, Soriano, Damascan, Zaza, Lukic, Edera. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Orsato di Schio (Peretti – Cecconi, IV° uomo: La Penna, VAR: Giacomelli, AVAR: Ranghetti).