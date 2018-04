© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 15 l'Atalanta ospiterà il Torino in casa e Gasperini punta ancora su Barrow in attacco al fianco di Gomez. Nel Torino invece confermato Edera al fianco di Belotti. 3-4-1-2 come modulo per entrambi i tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou Burdisso Moretti; Bonifazi Rincon Acquah Ansaldi; Lijaic; Edera Belotti Allenatore: Mazzarri