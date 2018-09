Atalanta-Torino, probabili e ballottaggi: Rigoni o Pasalic? Out Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta: Gomez ha recuperato e dovrebbe giocare al fianco di Duvan Zapata, con Rigoni in leggero vantaggio su Pasalic per il ruolo di trequartista. Castagne-Hateboer si contendono una maglia da titolare, così come Adnan e Gosens.

Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Rigoni; Zapata.

Ballottaggi:

Rigoni-Pasalic 60%-40%

Castagne-Hateboer 50%-50%

Gosens-Adnan 50%-50%

Torino: Non ha funzionato l'attacco Zaza-Belotti contro il Napoli, allora ecco il cambio di rotta con Soriano alle spalle del Gallo. Lyanco, Ansaldi e Iago Falqué assenti, De Silvestri ha recuperato e potrebbe già stasera tornare titolare al posto di Aina.

Probabile formazione: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Soriano; Belotti.

Ballottaggi:

Aina-De Silvestri 50%-50%