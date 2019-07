Atalanta, tra cessioni e acquisti: obiettivo Joao Pedro, si sogna Verdi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunedì 1 luglio. Si chiude una stagione, se ne apre una nuova, totalmente immacolata e che verrà scandita dalle trattative di mercato, almeno per quanto riguarda le prossime settimane. La volontà del club orobico è chiara: rinforzare al rosa non solo per la Champions League, ma soprattutto per il campionato. Anche perché la stagione impone almeno 45 partite (campionato, competizione europea e Coppa Italia). Non sarà affatto semplice muoversi in un mercato dai prezzi folli, ma la dirigenza cercherà di far fronte ad ogni esigenza.

Bisogna pensare alle cessioni, dopo i big bisogna capire chi lascerà Bergamo in questa finestra di mercato. Ci sono moltissimi giovani che tornano dai vari prestiti e che potrebbero rientrare in alcune trattative. Parliamo di Valzania e Federico Mattiello che piacciono al Cagliari: l'ideale sarebbe inserire i due elementi nella trattativa per portare in nerazzurro Joao Pedro, valutato 8 milioni di euro dal presidente Giulini. Asse caldo con i rossoblù, nei prossimi giorni si farà sul serio.

La dirigenza si sta muovendo anche per poter sostituire l'eventuale partenza di Mancini. Davide Birsachi è la soluzione numero uno, ma arriverà a Bergamo soltanto in caso di cessione del difensore, che al momento vuole restare. Il sogno rimane Simone Verdi, che potrebbe lasciare Napoli. Sul giocatore ci sono molti club di A, tra cui Sampdoria e Torino, ma anche offerte dalla Cina. Ma quest'anno c'è un Europeo da giocare e probabilmente il calciatore sceglierà la soluzione migliore per potersi rilanciare.