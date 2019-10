Atalanta, tra gioie e dolori: è il momento del desaparecido Luis Muriel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Muriel è probabilmente uno dei maggiori talenti del nostro calcio. Difficile negarlo, anche se c'è un però: l'incostanza ha sempre scandito la carriera del talento colombiano, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera. Tra inizi clamorosi e gol a raffica, il giocatore sudamericano si è sempre perso con il passare delle stagioni, rimanendo una vera e propria opera calcistica incompiuta.

L'infortunio di Duvan Zapata in nazionale può però aprire a nuovi scenari in casa Atalanta. Con le moltissime partite da giocare, a partire dalla prossima settimana, Gasperini potrebbe dare un'ulteriore possibilità al colombiano.

IL DESAPARECIDO - Queste le parole del tecnico nerazzurro, che continua a mostrare qualche "mal di pancia" nei confronti dell'atteggiamento del calciatore. In sostanza l'attaccante arrivato dal Siviglia (passato anche per la Fiorentina) si allena poco e non scende in campo come vorrebbe il tecnico di Grugliasco. Poca voglia di entrare nei meccanismi di una compagine ormai ben oliata e che funziona a meraviglia.

Un pizzico di indolenza si è notata domenica contro il Lecce: qualche tiro sbagliato, anzi forzato, che ha portato ad una reazione per nulla pacata anche da parte del Papu Gomez. La sensazione è quella di un calciatore un po' troppo fuori dalle dinamiche orobiche.

LA GRANDE OCCASIONE - Nella vita, però, tutti hanno una seconda occasione (in alcuni casi anche tre o quattro). La provvidenza ha fermato un altro colombiano, ovvero Duvan Zapata. Non si sa ancora qual è l'entità dell'infortunio, ma indipendentemente da questo servirà far tirare il fiato al giocatore sudamericano, la stagione è davvero lunga.

Sarà una grande occasione per moltissimi motivi, tra cui quello di ritrovarsi ancora una volta. Muriel ha le carte in regola per poter fare male e spaventare ancora una volta gli avversari, in serie A e in Europa. Serve più costanza, ma soprattutto determinazione. A Bergamo si fa sul serio ed ora serve un giocatore pronto a dare tutto, partendo dalla cosa più banale e allo stesso tempo la più complessa. Il gol, ovviamente.