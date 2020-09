Atalanta, tra mercato e calendario: dopo quattro anni c'è ancora la Lazio

Ancora una volta la Lazio. Fu la partita che inaugurò il ciclo di Gian Piero Gasperini, una sconfitta che rese la strada ancor più in salita prima di iniziare un periodo incredibile. Dopo quattro anni sarà ancora sfida ai biancazzurri, questa volta a Roma: in quell'occasione le due squadre diedero vita a una partita ricca di emozioni - come spesso accade negli ultimi anni -, chissà cosa succederà nell'ennesimo scontro tra due filosofie di gioco differenti, ma in alcuni aspetti simili tra loro. Senza tralasciare il mercato, con l'arrivo di Miranchuk e le altre operazioni da portare a termine nel minor tempo possibile.

Si inizia con la Lazio - Le prime 4 giornate sono davvero interessanti: dopo la sfida con la squadra di Inzaghi i nerazzurri affronteranno Torino (in trasferta), Cagliari (in casa) e Napoli (in trasferta). Partenza non proprio agevole, anche se in questo momento ha pochissimo senso stilare una tabella di marcia. Con il mercato ancora aperto non è possibile iniziare a capire dove poter fare punti o meno.

Capitolo mercato - La compagine nerazzurra dovrà fare anche i conti col mercato. Miranchuk è ormai un giocatore nerazzurro, mancano soltanto le firme e la seconda parte delle visite mediche. In arrivo anche Karsdorp, Gasperini nel frattempo chiede qualche movimento sul mercato: "Giocando continuamente la situazione cambia, abbiamo terminato la stagione con l'acqua alla gola". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni, soprattutto con il campionato alle porte. Il club è avvisato, tra poco si comincia. Questa volta però nessuno scherzo contro la Lazio, bisogna partire col piede giusto.