Atalanta, Traore: "Spero che il mister mi dia sempre fiducia"

“Non riesco a parlare, mi sfuggono le parole perché sono davvero emozionato. Sono riuscito a segnare, ma non è nulla di eccezionale, la prima rete rimane nella tua testa ma poi bisogna continuare così. Spero che il mister mi dia la sua fiducia, io proverò a ripagarla sempre”. Le parole rotte dell'emozione, difficile parlare per il giovane attaccante Amad Diallo Traore, classe 2002 dell'Atalanta che ha segnato il suo primo gol in Serie A all'esordio assoluto. “Ho pregato prima di entrare – ha detto la punta della Primavera bergamasca a Sky Sport - ero agitato ma quando sono entrato in campo sono stato tranquillo. Mi sono detto, ho scelto di fare questo lavoro, perché dovrei avere paura?”. A chi gli chiede se sia più forte lui o il fratello, collega e giocatore del Sassuolo: "Non lo so, perché siamo due giocatori veramente diversi, lui centrocampista e io esterno. Comunque il mio idolo è Messi, è sempre stato il mio punto di riferimento. Guardo sempre quello che fa nelle gare e provo a farlo in campo. Oggi però non ho guardato i suoi video”, ha concluso Traore con il sorriso.