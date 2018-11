Atalanta, trattamento col laser alla retina per Barrow. Sarà out col Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per l'Atalanta in vista del match di lunedì prossimo contro il Napoli, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il club orobico, infatti, ha comunicato che l'attaccante Musa Barrow è stato colpito da sofferenza retinica, trattata col laser stamattina alla Clinica Castelli di Bergamo. Il giocatore potrebbe tornare a disposizione in vista di Udine o della Lazio: i tempi di recupero dipendono dalla sintomatologia.