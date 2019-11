Atalanta, tre assenti in vista della sfida col Brescia. C'è Muriel

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro il Brescia, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto il punto su chi non prenderà parte al match contro le rondinelle: "A parte Zapata c'è Toloi fuori per squalifica, Kjaer si deve fermare per un affaticamento. Muriel sta bene, anche gli altri".

Kjaer ha svolto questa mattina l'ecografia e sarà costretto a restare ai box per qualche giorno. Il suo ritorno in campo è previsto per la sfida contro l'Hellas Verona.

