© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Malinovskyi e un difensore per sostituire il possibile partente Mancini, l'Atalanta cerca un'alternativa a Ilicic sulla sua trequarti. Tre, secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, i profili individuati dai nerazzurri per rinforzare la rosa di mister Gasperini: Simone Verdi (obiettivo anche del Torino e della Sampdoria), Iago Falque e Diego Perotti.

Margherita di nomi - Se gli ultimi due sembrano blindati rispettivamente da Torino e Roma, non è facile trattare il primo col Napoli visto che i big della Dea che da tempo piacciono agli azzurri non sono sul mercato. Ore di riflessioni e di primi contatti, dunque, ma una cosa è già chiara: l'Atalanta vuole un calciatore pronto subito e non una scommessa dall'estero.