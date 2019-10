Atalanta, troppi gol al passivo: 24 reti subite in 11 match

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partite come quella con il Manchester City aiutano a crescere sotto tutti i punti di vista. C’è però un aspetto da tenere in considerazione: l’Atalanta, tra campionato e Champions League, subisce troppi gol. Ben 13 reti subite in campionato e 11 in Europa, complessivamente sono 24 i gol incassati in 11 match ufficiali.

È pur vero che i nerazzurri non hanno mai cambiato il modo di giocare: con ritmi simili rischi prima o poi di pagare qualcosa, soprattutto con la difesa a tre che in molti casi non riesce a mantenere la giusta concentrazione. Un dato importantissimo, blindare il pacchetto arretrato non vuol dire assolutamente snaturarsi, ma fare uno step successivo per poter competere con chiunque.

CROLLI DIFENSIVI - Lazio e Manchester sono due trasferte da considerare parzialmente nel computo totale. Con i biancazzurri i tre gol sono arrivati in una situazione di gioco particolare, ma soprattutto su due calci di rigore. Nel match di Champions lo scenario tra primo e secondo tempo è cambiato repentinamente e nella ripresa c’è stato un aumento del ritmo difficilmente arginabile.

I dati che potrebbero far preoccupare il Gasp riguardano le sfide con le squadre di medio-bassa classifica. I gol subiti sono spesso frutto di errori individuali, serve maggiore tenuta mentale quando l'asticella si abbassa.

CRESCITA MENTALE - Sconfitte come quelle dell'Etihad aiutano a crescere sotto l’aspetto mentale. Nel momento in cui c’è bisogno di gestire meglio il possesso, la Dea del Gasp deve trovare il giusto equilibrio tra i reparti, in modo tale da evitare simili crolli.

Il numero dei gol subiti inizia a crescere in maniera esponenziale e, indipendentemente dalla prestazione o dal risultato, bisogna correre ai ripari.

Gasperini deve assolutamente intervenire per poter far crescere mentalmente la squadra e continuare il suo lavoro alla guida degli orobici. In campionato può essere un problema secondario, ma nelle competizioni europee paghi ogni singolo errore.