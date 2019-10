© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese in vantaggio a Bergamo. Dopo una buona partenza da parte dell'Atalanta, è la squadra ospite a sbloccare il risultato all'11' del match in corso al Gewiss Stadium. Erroraccio difensivo di Kjaer, che perde palla davanti alla propria area e apre dinanzi a Stefano Okaka un'autostrada a tu per tu con Gollini: freddissimo l'attaccante dei friulani, che insacca la sfera per l'1-0 e per il suo 25° centro in Serie A.