Josip Ilicic scatenato, l'Atalanta trova il 3-1 contro l'Udinese. Azione insistita dei nerazzurri nell'area dei bianconeri, che non riescono a spazzare via il pallone e devono dunque arrendersi alla conclusione risolutrice dello sloveno. Doppietta per Ilicic e copione della partita, dunque, già piuttosto chiaro al 42'.