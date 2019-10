© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amad Diallo Traoré, segnatevi questo nome. L'attaccante classe 2002, all'esordio in Serie A proprio questo pomeriggio, ha appena realizzato il suo primo gol in Serie A. 7-1 per l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Udinese aspetta ormai solo il fischio finale.