Atalanta-Udinese, le formazioni: out Ilicic, dal 1' Pasalic. C'è Pussetto

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Atalanta-Udinese, penultimo incontro valido per il 34° turno di Serie A in programma allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 19:00. Mister Gasperini tiene fuori Ilicic e lancia Pasalic, insieme all'inamovibile 'Papu' Gomez, dietro al solito Zapata. In difesa, invece, fuori Djimsiti e spazio a Masiello. Sul fronte opposto, panchina iniziale per Okaka, con Tudor che schiera dal 1' la coppia offensiva composta da Lasagna e Pussetto. A centrocampo, visto l'infortunio di Fofana, maglia da titolare per Sandro.

Questi i due schieramenti ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. A disp.: Berisha, Rossi, Reca, Piccoli, Djimsiti, Castagne, Pessina, Peli, Ibanez, Colpani, Cambiaghi. All.: Gasperini.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Samir; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. A disp.: Perisan, Nicolas, Okaka, Badu, Micin, Nuytinck, Hallfredsson, Wilmot, Teodorczyk. All.: Tudor.