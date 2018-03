Atalanta-Udinese, le formazioni: Perica titolare. Gollini preferito a Berisha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'Atalanta alcuni cambi rispetto alle previsioni con Gollini preferito a Berisha fra i pali, Palomino centrale nella difesa a tre con Caldara in panchina, mentre in mezzo al campo Gosens e Castagne presidieranno le fasce laterali. In avanti tutto confermato con Cristiante a supporto di Petagna e Gomez. Nell'Udinese Perica viene preferito a Maxi Lopex come riferimento offensivo con De Paul a supporto, in mezzo al campo Zampano e Adnan esterni con Balic in cabina di regia, dietro Nuytinck preferito a Samir come centrale di sinistra.

Queste le formazioni titolari di Atalanta e Udinese in campo alle 15:00

Atalanta (3-4-1-2):: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna, Gomez. Allenatore: Giampiero Gasperini

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Striger Larsen, Danilo, Nuytinck; Zampano, Jankto, Balic, Ingelsson, Ali Adnan, De Paul; Perica. Allenatore: Massimo Oddo