© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta batte tre colpi sul finire del mercato. Dopo l'ufficialità di Bellanova, arrivato in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, ci saranno quelle di Sutalo e Tameze. Il croato è arrivato ieri a Bergamo, ha svolto le visite mediche questa mattina. Invece il franco-camerunense è stato acquistato in prestito con diritto a 8 milioni, che può diventare obbligo condizionato alle presenze. E la punta tanto richiesta da Gasperini? Difficile che ci sia un altro arrivo in questa sessione, a meno che non sia Lacroix del Sochaux.