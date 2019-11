© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Un'impresa da Dea". È il titolo scelto da Tuttosport nell'edizione odierna per la sfida di stasera tra Atalanta e Dinamo Zagabria. La squadra di Gian Piero Gasperini può solo vincere e sperare che lo Shakhtar non faccia lo stesso con il Manchester City, a cui basta un punto per assicurarsi l'accesso agli ottavi di finale. Il tecnico dei bergamaschi, nella conferenza di ieri, ha detto che "servirà una grande gara, sotto ogni aspetto".