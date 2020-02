vedi letture

Atalanta-Valencia, anche la Juventus allo stadio: c'è il ds Fabio Paratici

Parterre de roi a San Siro, tanti i presenti per la storica andata degli ottavi Champions dell'Atalanta contro il Valencia. Sugli spalti c'è anche il ds della Juventus, Fabio Paratici. Nel Valencia giocatori interessanti e in passato usciti sulle frequenze di radiomercato per la Juventus come Ferran Torres, Carlos Soler e José Gayà.