Atalanta, Valzania: "A Copenaghen la gara svolta della nostra stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Valzania, centrocampista dell'Atalanta, al canale Youtube del club parla così del pari ottenuto all'Olimpico di Roma: "Primo tempo pressocché perfetto, c'è rammarico perché potevamo portare a casa un grande risultato. Rimane la soddisfazione di aver giocato una bella partita e per l'occasione che ci ha dato il mister, noi ci siamo fatti trovare pronti e dobbiamo essere contenti. Sono contento personalmente, non è sempre facile farsi trovar pronti in uno stadio come quello di Roma, a volte può essere un'arma a doppio taglio, ma tutti abbiamo fatto una bella partita. Copenaghen? È una partita-svolta della nostra stagione, noi vogliamo arrivare ai gironi e siamo pronti a ripartire, dobbiamo vincerla".