Atalanta-Verona, le ufficiali: c'è il Papu. Veloso torna titolare in regia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sabato di campionato si apre con Atalanta-Verona. Una sfida di fondamentale importanza per entrambe le squadre, con i padroni di casa che avranno inevitabilmente un pensiero rivolto anche alla sfida di Champions con lo Shakthar.

Mister Juric deve far fronte alle assenze in difesa, quelle di Gunter e Kumbulla. Per questo con Rrahmani ci saranno Dawidowicz e Bocchetti. A centrocampo torna Veloso dal 1’, alle spalle di Di Carmine ci sono Zaccagni e Pessina con Verre out.

Formazione annunciata o quasi per mister Gasperini che in porta non fa turn over con la conferma di Gollini. Davanti la linea a tre sarà formata da Palomino, Djimsiti e Toloi con Masiello out. A centrocampo confermate le assenze di De Roon e Gosens, davanti col Papu e Ilicic c’è Luis Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Muriel

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine