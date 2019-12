Atalanta-Verona, voti ai tecnici: Juric parte bene. Gli urli di Gasp servono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta-Verona 3-2 (23' Di Carmine, 44' Malinovskyi, 58' Di Carmine, 64' Muriel, 90+3' Djimsiti)

Una vittoria soffertissima, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Verona. Due volte in svantaggio, i bergamaschi sono riusciti a recuperare in entrambe le occasioni trovando poi il vantaggio nei minuti di recupero grazie a Djimsiti. Per l'Hellas tanti rimpianti per la grande prova di squadra, ma zero punti portati a casa.

GIAN PIERO GASPERINI 6,5 - Sbraita e si sbraccia in panchina perché i suoi a tratti sembrano mentalmente fuori dalla partita. I suoi urli evidentemente fanno effetto, visto che la Dea riesce a riacciuffare il risultato per due volte trovando addirittura il sorpasso oltre il 90esimo. Viene aiutato dall'espulsione di Dawidowicz.

IVAN JURIC 6,5 - Nel primo tempo imbriglia l'Atalanta con una difesa alta e un pressing a tutto campo. Il suo Hellas gioca bene e senza paura, trovando per due volte il vantaggio. Pensa a più riprese a sostituire l'ammonito Dawidowicz: l'avesse fatto, forse ora saremmo a commentare un altro risultato. Ma a livello di gioco e di prestazione la sua squadra ha dato risposte interessanti.