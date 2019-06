Atalanta, via uno tra Berisha e Sportiello. Piacciono alla SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Pierluigi Gollini destinato a restare anche il prossimo anno per vestire la casacca di portiere titolare, l'Atalanta - scrive 'Tuttosport' - in questa finestra di calciomercato venderà uno tra Etrit Berisha e Marco Sportiello, reduce dal prestito al Frosinone. Entrambi piacciono alla SPAL e la Dea in questi giorni sta facendo delle valutazioni sul parco portieri in vista della prossima stagione.