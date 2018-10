Atalanta, viaggio nella crisi dell'attacco: 0 gol in 6 delle ultime 8 partite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulla crisi offensiva dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ai nerazzurri non basta il solo Alejandro Gomez: serve l'aiuto di un centravanti e né Barrow, né Zapata stanno dando l'apporto sperato in termini realizzativi. Zero gol in sei delle ultime 8 partite disputate tra campionato e Coppa, 6 sulle 9 totali in stagione arrivate dagli attaccanti (3 dal Papu e 3 da Rigoni). Bergamaschi mai così male in avanti: nel 2016-17, a questo punto della stagione, furono 10 i gol, di cui 4 provenienti dalle punte, un anno fa 12, con 7 reti arrivate dal reparto offensivo.