Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta lavorando al mercato in vista dell’apertura della sessione invernale. Oggi c’è stato un incontro non ancora risolutivo per il trasferimento di Musa Barrow al Bologna. Manca ancora l’accordo, visto che i nerazzurri chiedono 13 più tre di bonus, mentre i felsinei offrono 12 più bonus. Per la difesa la pista più suggestiva porta a Mattia Caldara, ma tutto dipende dall’eventuale arrivo al Milan dal Barcellona di Jean-Clair Todibo. Sono inoltre vicini i rinnovi di Robin Gosens e di Marten De Roon.