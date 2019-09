Atalanta, weekend da dimenticare: dal caso Skrtel alla sconfitta interna

© foto di www.imagephotoagency.it

Un weekend di quelli surreali, che quando li vivi sembra che tu sia in un sogno. Andava tutto bene, anche dopo i sorteggi. Qualcosa è venuto a mancare, anche per via di una partita che si è messa davvero male. Si chiude il secondo fine settimana di campionato con una sconfitta che al momento non pesa, soprattutto in classifica. Attenzione però a come reagirà una squadra che oggi è andata in affanno nel momento decisivo della sfida.

La settimana si chiude ovviamente con il caso Skrtel e con una rescissione che al momento mostra molti lati bui, anche se la mancanza di comunicazione è alla base di un rapporto d'amore mai nato. Una giornata che passa agli archivi e che dovrà essere dimenticata immediatamente per poter ripartire al meglio dopo la sosta delle nazionali.

UNA PARTITA DAI DUE VOLTI - Nel momento in cui Duvan Zapata ha trovato lo spazio necessario, nessuno è riuscito a fermare il colombiano e i nerazzurri. Ma nel momento in cui è arrivata l'ennesima rimonta è mancato quel pizzico di lucidità fondamentale per poter mantenere il gol di vantaggio. Ci sono stati moltissimi errori, soprattutto nella gestione della fase difensiva: troppi errori mentali più che tattici, spesso dovuti alla mancanza di lucidità. Una squadra in apnea soprattutto nella parte centrale di gara, alla fine dei conti sembrava l'Atalanta la squadra con l'impegno europeo sulle gambe.

DIFESA, MENO UNO - L'addio di Skrtel ha sicuramente spiazzato un po' tutti, ma comunque il difensore slovacco ha creato un bel "buco" in difesa. Il centrale è arrivato, Kjaer ha effettuato le visite mediche e dunque a livello numerico siamo di nuovo in linea con le aspettative del Gasp. La rescissione non deve essere comunque un segnale da sottovalutare, l'Atalanta è parsa a tratti nervosa nel momento decisivo della gara. Siamo ancora al calcio d'agosto, nonostante il secondo giorno di settembre segnato sul calendario. Ma ci sono ancora alcune cose da sistemare per non essere travolti dall'ondata di entusiasmo.