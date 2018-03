Atalanta, Zamagna: "Fiorentina seria rivale per l'Europa League"

© foto di Federico De Luca

Gabriele Zamagna, ds dell'Atalanta, ha parlato dalla 35^ edizione del Trofeo Maestrelli ai microfoni dei media presenti (FirenzeViola.it): “Stiamo facendo ottime cose. Siamo molto contenti ma ancora i giochi sono aperti. Siamo concentrati per questo finale di stagione che sarà difficile. Le ultime due vittorie esterne hanno rinvigorito il morale della squadra. Peccato non aver fatto risultato con la Juve. Il campionato è ancora lungo da giocare, abbiamo dieci partite importanti e il sogno è bissare l'epilogo della scorsa stagione e provare a tornare in Europa. Ilicic? Gasp sta facendo un lavoro eccezionale nei confronti di tutti. Josip è un talento di livello assoluto, di qualità tecniche e fisiche straordinarie, è al massimo della sua carriera. Ce lo godiamo. Astori? La sua salita in cielo è stato un duro colpo per la comunità bergamasca: a livello locale. Ci siamo stretti alla famiglia, esprimendo vicinanza ai suoi cari e alla Fiorentina, comportatasi in maniera eccezionale. Domenica c'ero con il Benevento ed ho vissuto in prima persona l'atmosfera della rottura del ghiaccio. Toccante ed emozionante. Viola avversari in Europa? La Fiorentina è un ottima squadra e sono convinto che i giocatori, nel rispetto di questo uomo e campione avranno ancora più unità. Stanno tirando fuori il meglio delle loro qualità. Adesso è una seria concorrente nella corsa per l'accesso all'Europa League. Ora noi dell'Atalanta siamo più conosciuti all'estero. Siamo un po' il fiore all'occhiello nel panorama nazionale però ora dobbiamo guardare avanti perché le difficoltà iniziano adesso. La volontà è quella di migliorare sempre. Puntiamo in alto”.