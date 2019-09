Atalanta, Zapata: "Abbiamo dominato la gara, mi aspettavo di far bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la vittoria per 2-0 all’Olimpico contro la Roma: “Siamo partiti bene in campionato, è la terza vittoria. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma ci è mancata la conclusione finale; nella ripresa è andata meglio e abbiamo dominato noi. Scontro diretto? Noi guardiamo partita per partita, eravamo consapevoli dell’importanza della gara odierna. Abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente, dobbiamo continuare su questa strada. Concorrenza? Mi aspettavo questo mio avvio di stagione, lavoro tanto per fare gol. Adesso conosco i compagni e la squadra e devo sfruttare il secondo anno qui”.