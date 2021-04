Atalanta, Zapata al 45': "Il 2-0 non è così sicuro, dobbiamo chiudere la partita"

Atalanta in vantaggio per due reti a zero sulla Fiorentina grazie alla doppietta di Duvan Zapata. Il colombiano ha parlato così ai microfoni di Sky Sport all'intervallo del match: "Stiamo facendo una grandissima partita, concedendo pochissimo. Ma non è ancora finita, siamo statti bravi a concludere le azioni che abbiamo avuto, che sono state parecchie. Dobbiamo continuare così e chiudere la partita. Pensiamo di partita in partita, mancano cinquanta minuti, cerchiamo di chiudere il risultato: il due a zero non è così sicuro, dobbiamo sfruttare le occasioni".