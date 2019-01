© foto di www.imagephotoagency.it

Una doppietta per portare l'Atalanta in semifinale e battere la Juventus: il grande protagonista del 3-0 con cui gli uomini di Gasperini piegano i bianconeri è Duvan Zapata, autore di due reti che condannano la squadra di Allegri all'eliminazione. Il colombiano, a fine partita, esprime tutta la propria gioia: "Questa è un'emozione bellissima, non era facile ma abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus guadagnando una semifinale molto importante. Il mio segreto? Sono in una squadra che mi fa segnare tanti gol, devo essere pronto a sfruttare le occasioni. Giochiamo bene e vinciamo" sono state le sue parole ai microfoni di Rai Sport.