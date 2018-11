Atalanta, Zapata al 90': "Felice per il gol, finalmente arrivano i risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver segnato il gol vittoria contro il Bologna, Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport:

"Sono contento, finalmente è arrivato questo gol, importante per la vittoria di oggi. Dopo un avvio difficile ora stanno arrivando i risultati. Prima giocavamo bene ma non arrivavano i gol, adesso invece li facciamo. Le ultime panchine? Quando le cose non vanno bene è giusto lasciare spazio a chi sta meglio. Anche dalla panchina poi posso aiutare la squadra e questo mi fa piacere".