© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della stagione appena iniziata, soffermandosi in particolar modo sulla Champions League che vedrà la Dea affrontare Manchester City, Shakthar e Dinamo Zagabria: "La Champions va giocata al top, non dovremo avere rimpianti. La musica di questa coppa da ragazzo, in Colombia, mi bloccava davanti alla tv, ora l'ascolterò in campo. Le rivali? Tutte forti...". Quindi un pensiero per il connazionale e compagno di squadra Muriel: "E' successo quello che pensai quando ci incrociammo alla Samp: 'Un giorno sarebbe bello giocare insieme anche in un club'".