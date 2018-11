Atalanta, Zapata: "Dimentichiamo vittoria sull'Inter, vogliamo continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto a un incontro coi tifosi a Oriocenter insieme a José Palomino: "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull'Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati. È importante continuare a vincere per crescere ancora come squadra, anche per la nostra gente che ci sostiene sempre, soprattutto quando le cose si complicano".