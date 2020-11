Atalanta, Zapata e la concorrenza in attacco: "Chi sta bene gioca, altrimenti deve aspettare"

In attacco siete tanti e forti. Come è il rapporto personale? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Liverpool ha risposto così: "Il nostro rapporto è sempre stato buono, ottimo, con tutti. Parliamo spesso tra noi del fatto che il mister in avanti ha tante varianti, chi gioca deve stare bene altrimenti deve aspettare. Approfittiamo del momento, chi scende in campo ne vuole approfittare per fare bene e avere più continuità".

