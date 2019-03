© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha così parlato dopo il successo di Parma: "Sono contento per questa doppietta, ma soprattutto per la vittoria: era fondamentale ottenere i tre punti. Non era facile rimontare, abbiamo giocato una grande partita. Complimenti a noi che abbiamo affrontato bene questa partita, che non era affatto semplice. Grazie ai compagni per gli assist. Europa? Questo campionato è molto lungo, noi ogni domenica cerchiamo di fare risultato. Alla fine vedremo dove saremo. 4000 tifosi al seguito? Tanta roba, dobbiamo sfruttare anche la loro vicinanza: è molto positiva".