Atalanta, Zapata: "Finalmente il primo gol in Serie A con la Dea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, autore del suo primo gol in Serie A con la Dea oggi, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Finalmente è arrivato il gol. Sono contento che abbia aiutato la squadra in una partita difficile. Dobbiamo continuare così. Sapevamo che il Bologna in casa è molto forte, ma siamo stati bravi a reagire allo svantaggio. I cambi hanno fatto bene e la vittoria è merito di tutti. Dedica per il gol? Alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo non tanto buono".