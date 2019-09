Atalanta, Zapata: "Futuro? Non voglio lasciare Bergamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato del suo rapporto con Gasperini: "Un grande, uno con cui è un piacere lavorare, anche se ti fa faticare tantissimo. È un allenatore speciale, ma anche una persona speciale. Schietta, sincera, diretta. Se ti deve dire qualcosa, anche di pesante, di duro, lo fa direttamente. E questo aiuta ad avere un ottimo rapporto. Percassi? Un signore, come suo figlio, una famiglia straordinaria. Lavorano ogni giorno, al cento per cento, per regalare ai tifosi dell’Atalanta le soddisfazioni che meritano. Perché loro sono i primi tifosi. E riescono a metterci nelle condizioni migliori per dare sempre il massimo. Il mio futuro? Io non ci penso assolutamente a lasciare Bergamo. Nel calcio, come nella vita, non sai mai qual è il futuro. Ma ora penso solo a fare il massimo con l’Atalanta. Offerte dall'estero in estate? Io sono felice di stare qui. E conta solo questo".