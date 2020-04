Atalanta, Zapata: "Immagino da tempo il ritorno in campo. Sono sempre stato positivo"

Duvan Zapata ha parlato a Sky: "Sono preoccupato per la situazione, ancora muoiono persone. La nostra generazione non ha mai avuto un'esperienza così. Non sappiamo come affrontarla, non possiamo far altro che restare a casa. Il calcio va messo da parte, la priorità è la salute di tutte le persone".

Sulla condizione fisica: "Non è facile mantenerla, ma i lavori che sto facendo a casa mi stanno aiutando per non essere in difficoltà quando torneremo ad allenarci".

Sul ritorno in campo: "Lo immagino da tanto tempo, sono sempre stato positivo che questo passerà. Dobbiamo avere pazienza e torneremo alla vita normale. Il campionato deve riprendere quando sarà sicuro giocare e quando le persone potranno stare insieme. Non so quanto tempo ci vorrà".

Sulla Champions: "Ora siamo ai quarti di finale, una cosa non facile ma ce la siamo guadagnata con merito. Pensiamo di arrivare ancora più in alto, siamo positivi per giocarcela e toglierci delle soddisfazioni".