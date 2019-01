© foto di www.imagephotoagency.it

Duvan Zapata ha analizzato il rocambolesco pari tra Atalanta e Roma ai microfoni di Sky Sport: "Siamo stati sempre in partita, al di là del tre a zero, non abbiamo smesso di crederci. Nel secondo tempo abbiamo trovato gol che nel primo non riuscivamo a fare, pur avendo avuto molte occasioni. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita. Il mio obiettivo è fare bene ogni domenica, se ho la possibilità di segnare come sto facendo adesso mi fa piacere, voglio sempre dare il meglio e provare a prendere punti. Rigore sbagliato? È la prima volta che mi capita, l'ho alzata troppo. Gasperini all'intervallo ci ha detto quello che dice sempre, che la partita era aperta, sapevamo che con un altro gol per loro sarebbe stata dura".