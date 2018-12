Atalanta, Zapata: "Meritavamo qualcosa di più ma nessun rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante autore del gol del momentaneo pareggio dell'Atalanta nella sconfitta per 2-1 contro il Napoli, ha parlato al sito ufficiale del club orobico: "Peccato perché meritavamo qualcosa di più soprattutto per la prestazione. Siamo stati all'altezza della partita, dominando per lunghi tratti di gara. Abbiamo affrontato una grande squadra e ci è mancato qualcosina per portare a casa qualche punto. Nessun rammarico perché la sensazione è che abbiamo fatto bene. In settimana studieremo alcune cose per andare a Udine e conquistare i tre punti. Peccato anche perché vincere contro il Napoli ci avrebbe permesso di fare un salto in avanti in classifica".